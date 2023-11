Diplomatický úspěch. Místopředseda Slavie byl zvolen do komise UEFA

Říha byl konkrétně zvolen do právní komise Evropské klubové asociace (ECA) a jako její zástupce též do právní komise UEFA. „Je mi velkou ctí zastupovat Slavii v komisi ECA a dalších více než 300 klubů v ní sdružených. Zvolení přijímám s pokorou a těším se na práci a zkušenosti, které získám. Věřím, že to zároveň posílí pozici klubu v evropských strukturách,“ uvedl Říha.