RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Perfektní týden pro Slavii, unavená Plzeň a vzkaz budějovickému vedení

Baník dojel na chabou produktivitu

Ostrava odehrála velmi dobrý zápas, podařilo se jí zatlačit Spartu, ale opět doplatila na svoji největší slabinu posledních týdnů - proměňování šancí. Letenští ukázali charakter a odolnost, obě tyto vlastnosti od příchodu Priskeho neustále sílí. Pro Baník se jedná o krutý výsledek, ale hosté ukázali vyspělost, pragmatičnost, a i když to od nich nebyl pohledný výkon, odvážejí důležité tři body.

Při střídání Lukáše Haraslína došlo nejprve na výměnu názorů s hráči domácích, pak přišla na řadu rozmíška mezi křídelníkem Sparty a lavičkou Baníku. K ní si slovenský reprezentant neodpustil provokativní gesto, které k zápasu úplně nepatří. Jsem ale toho názoru, že v takto vyostřené atmosféře emoce eskalují a podobné excesy se dají tolerovat. Přece jenom fotbal je divadlo pro lidi, o Haraslínovi se navíc ví, že provokuje rád. Po zápase se trenér Priske vyjadřoval směrem k vedoucímu Baníku Bernadimu, nikdo z nás neví, co bylo a nebylo řečeno, proto bych to úplně nechtěl soudit.

V základní sestavě Sparty se překvapivě objevil David Pavelka, v mých očích obstál, odehrál slušný zápas, podržel střed hřiště, jak se od něho čekalo a chtělo. Dokonce se dvakrát nečekaně dostal do úniku, známe se, takže vím, že to není úplně rychlostní typ hráče. Kdyby byl v jeho kůži Haraslín nebo Birmančevič, tak by si asi počínali lépe. Nejdůležitější je ale vítězství, David hodně pomohl v organizaci hry, celkově to zvládl v pohodě.

Hodně lidí hořekovalo na to, že Baník střídal poprvé až v 80. minutě, dle mého názoru se trenérovi hra líbila, nechtěl to měnit, věřil hráčům, kteří byli na hřišti. Vždycky je to o intuici trenéra, ten jde do zápasu s nějakým plánem. Pavel Hapal cítil, že se jeho svěřencům daří plán naplňovat, chyběl tomu pouze gól a trenér věřil, že ho hráči dokáží vstřelit. Tohle je holt úděl trenérů, je to jejich kompetence a nesou odpovědnost.

Plzni docházejí síly

Klobouk dolů před Plzní za to, jak zvládla prolétnout skupinu Konferenční ligy, po čtyřech zápasech má dvanáct bodů a jistotu prvního místa, to je úžasný úspěch. Viktoria se umí připravit na velké zápasy, ale opět ji doběhlo to, co v domácím zápase s Karvinou. Tehdy také ve čtvrtek porazila Záhřeb a v neděli na domácím hřišti padla, tentokrát nastal identický scénář.

Je vidět, že trenér Koubek dokáže tým skvěle připravit, když má dostatek času. Ostatně i sám lodivod Západočechů si stěžoval, že nemá rád zápasy čtvrtek–neděle, že by potřeboval ještě jeden den navíc. Vypadá to, jako kdyby to trošku zakřiknul, ukazuje se, že to nějakým způsobem takhle skutečně je. Pro něho jako pro velkého stratéga, kdy potřebuje tým připravit na těžkého soupeře, jímž Slovácko bezpochyby je, by i ten jeden trénink určitě pomohl. Nejen co se týče systémových věcí, ale i v rámci odpočinku. U Plzně jde vidět, že šíře kádru není taková, jakou mají pražská S.

Na druhou stranu viktoriáni začali duel velmi dobře, dali gól, napálili břevno, měli i další šance. Pak ale přišel výpadek, kterého zkušený tým jako Slovácko dokázal perfektně využít. V rozmezí devíti minut dokázalo zápas otočit. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Marka Havlíka, kterého mám strašně rád jako hráče. On je slovácký patriot, nikam se mu stěhovat nechce, já bych ho rád viděl v zahraničí, protože na to určitě má, ale jeho povaha je taková domácká, myslím si, že tam i kariéru dohraje.

V druhém poločase už Plzni došly síly, jak fyzicky, tak mentálně. Musíme brát v potaz, že Viktoria má za sebou jenom během podzimu už více než 25 zápasů a jednoznačně se to musí někde projevit, nedělní zápas toho byl důkazem.

Slavia navázala na perfektní výkon s AS Řím

Olomouc hraje dlouhodobě kombinační fotbal, trenér Jílek má kádr dlouho pospolu a právem poslední dvě sezony patří do top šestky. Hanáci hrají velmi dobrý fotbal, teď navíc posílili o Nováka, který naskočil poprvé od svého návratu do Fortuna Ligy. Na Andrův stadion ale přijela nažhavená Slavia, která neponechala nic náhodě. Povedlo se jí navázat na perfektní čtvrteční výkon proti AS Řím.

Sešívaným hodně pomohla facka s Plzní, trenér Trpišovský udělal „bububu, takhle se za Slavii nehraje!“ Kluci to uchopili za správný konec, jak proti Římu, tak proti Olomouci. Uvědomili si, co to znamená bojovat za Slavii. Povedlo se jim navázat na intenzitu, kterou předvedli v Evropské lize, a hlavně ve druhém poločase zápasu s Olomoucí skutečně dominovali.

Musím se zastavit u dvou jmen, Petr Ševčík a Mohamed Tijani. Ševčík podal skvělý výkon, je to hráč, který je nedocenitelný. Do zápasu šel po dlouhé době a předvedl senzační výkon. Pro něho osobně to byl speciální zápas, protože pochází z regionu, v Olomouci fotbalově vyrostl. On je typem hráče, který když nastoupí, tak je ho plné hřiště a je vždycky cítit.

Naopak Tijanimu se úplně nedařilo, po svém příchodu vypadal velice slušně, ale poslední dobou mi přijde, že na něho padla deka. Dolehlo na něho tempo zápasů, i když nehraje pravidelně v základu vypadá vyčerpaně. Spíš se mi ale zdá unavený mentálně než fyzicky, určitě ho ovlivňuje i to, že dlouho nedal gól. Co jsem ale slyšel, tak na sobě tvrdě maká, i proto věřím, že to brzy zlomí.

Takovou smůlu Hradec už dlouho nezažije

Do Malšovické arény v Hradci zavítal Liberec, který měl dlouho nevídané štěstí, asi se mu to vrátilo za smůlu, kterou měl v předešlých kolech. Votroci si jednoznačně zasloužili vyhrát, byli lepší, měli více šancí, dva góly jim navíc vzal VAR. Oba dle komise rozhodčích správně, no u toho druhého nevím, nevím… Opět se tak potvrdil názor, který mám delší dobu, když se utkají dva „průměrné“ kluby, většinou se nejedná o nic moc zajímavého, padá málo gólů.

Liberec se taktéž motá uprostřed, je to hodně nahoru dolů, od posunu do vyšších pater tabulky ho dělí stabilizace výkonů. Jednou jsou Severočeši schopni porazit Plzeň, pak ale ztrácí body s papírově slabšími celky. Je vidět, že parta Luboše Kozla je schopna se výborně připravit na zápasy s giganty, navíc v domácím prostředí. Naopak venku ještě Liberec ani jednou nevyhrál, což je k zamyšlení.

Zlín poprvé inkasoval, stále však neprohrál

Opět musím ocenit práci, kterou ve Zlíně odvádí Bronislav Červenka. Ševci pod jeho vedením poprvé v lize nevyhráli, navíc premiérově inkasovali, zápas i tak dokázali zvládnout alespoň za bod. V závěru měli několik šancí, takže mohli i vyhrát. Fakt, že za čtyři zápasy pod vedením Červenky obdržel Zlín jenom jednu branku, je dechberoucí.

Před jeho nástupem jsem delší dobu tvrdil, že tým z Baťova města nemá potřebnou kvalitu na to, aby hrál ligu, poslední týdny mě ale vyvádí z omylu. Ukazuje se, že za trenéra Vrby nálada v kabině nebyla ideální, naopak Červenka přinesl čerstvý vítr, dal tomu řád a i hráči, kteří už byli odepisovaní, se začínají zvedat. Klobouk dolů před tím, co nový trenér s týmem dělá, a uvidíme, jak dlouho to ještě udrží.

Budějovice už jsou poslední, přesto bych trenéry podržel

Nemůžu si pomoct, ale styl, jakým hrají Budějovice, mi imponuje. Cesta, kterou si nastavili trenéři Nikl se Zápotočným, se mi líbí. Snaží se hrát kombinační fotbal, i tentokrát odehráli slušný zápas, bohužel to opět nevyšlo výsledkově a spadli na poslední místo tabulky. Já osobně bych jim ještě ponechal důvěru, mají mladý kádr, udělali nějaké změny. Mají jasně danou vizi, ze které nechtějí uhnout, musí vydržet. V tomto případě je to spíše apel na vedení, aby nepanikařilo. Chápu, že když člověk vidí, že je poslední, těžko se to kouše, začnete pochybovat, já jejich projektu ale věřím.

Když klub není v úplně komfortní finanční situaci, což je i případ Budějovic, musí se snažit zhodnotit svoje odchovance. To je apel na to, aby mladí dostávali šance, aby se klub snažil vychovávat svoje hráče, což se Dynamu daří, propojení s akademií funguje dobře. Chce to ale čas a trpělivost, doufám, že ji vedení s trenéry mít bude.

Bohemka i Boleslav potvrdily ambice

Pro Boleslav i Bohemians se jednalo o složité zápasy, které dokázali zvládnout. Bohemka měla za sebou náročný program, dvakrát prohrála se Spartou, předtím se Slavií, takže potřebovala zabrat bodově, což se jí v Ďolíčku proti Karviné podařilo. Hubenou výhru 1:0 trefil výstavní ranou Prekop. Boleslav chtěla potvrdit předešlé domácí vítězství nad Spartou. Stál proti ní složitý soupeř - Pardubice, které hrají dobrý fotbal. Proti partě Radoslava Kováče je to pro všechny týmy složité, ale Bolka to zvládla. Nebyl to žádný super fotbal, což uznal i trenér domácích Kulič, který prohlásil, že na takový fotbal by děti nebral. Každopádně klub z města automobilů urval tři body a dal razítko na svoje ambice.

Oba dva týmy (Boleslav i Bohemians) potvrdily, že jde o mužstva, která chtějí bojovat o první šestku, a tyhle body jim k tomu jenom pomůžou. Pokaždé holt nejde hrát krásný fotbal, nejdůležitější v takových zápasech jsou body, to odděluje úspěšné od těch neúspěšných.

