Do Evropy s deseti výhrami v zádech. Chceme sérii natáhnout, velí Hejda

Čeká vás kosovský soupeř, podobně jako v předkole. Můžete nějak Ballkani a Dritu porovnat?

Z mého pohledu půjde o úplně jiný zápas. Ballkani vypadá, co se týče ofenzivy, velice zajímavě. Nečeká nás nic jednoduchého, půjde o těžký zápas. Mají šikovné hráče, chceme se na ně dobře připravit.

Jak moc pomohlo týmu, že jste ihned po reprezentační pauze dali sedm gólů Zlínu?

To pomůže každému. Výsledek byl fantastický, myslím si že hra byla taky dobrá. Nesmíme ale zapomenout, že Zlín hrál celý zápas v deseti. Což také není lehké dobývat, ale nám pomohl rychlý gól. Určitě nelétáme v oblacích, že jsme dali sedm gólů. Je na nás, abychom v takových výkonech pokračovali. Víme, že to umíme.

Náš stadion se zbarvil do barev Evropské konferenční ligy ⚫️🟢

Už zítra to tady vypukne 🏆#Porvemeseoto pic.twitter.com/4IgpTVS9kO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 20, 2023

Jaký bude rozdíl mezi základní skupinou a zápasy v předkolech? Skupinu evropských pohárů mnozí z hráčů Viktorie zažijí poprvé.

Nemyslím si, že by na ně kvůli tomu měl být vyvíjen nějaký extra tlak. Nebo že by někdo byl nervózní. Ustálila se nám sestava, hrajeme delší dobu po kupě. Navíc by to ze všech mohlo spadnout hned po hvizdu, protože hrajeme doma. Lidi nás poženou a bude se hrát určitě dobře.

Co naznačily zápasy Slavie s Ballkani? Dala vám na soupeře nějaký recept?

Úplně bych to nenazval, že nám dala recept. Ale zápasy jsem samozřejmě viděl, tak zopakuji, co jsem říkal na začátku. Ballkani je ofenzivní tým, vepředu má velmi šikovné hráče, takže očekávám že budou dobří na balonu. Ale hrajeme doma, takže tempo chceme diktovat my. Věřím, že nás lidé poženou a společně to zvládneme.

Jste v jiné roli než vloni v LM. Berete to tak, že cílem je postup do jarní fáze?

Cítíme to tak. Šance na postup jsou, ale určitě bych neřekl, že jsme nějakými jasnými favority. Soupeři budou dobří, všichni, co se dostali do základní skupiny, musí mít určitou kvalitu. Nemám za to, že budeme mít nějak snadný úkol. Čekají nás těžké zápasy, ale postoupit určitě chceme.

Jak se půjde do zápasu s desetizápasovou vítěznou šňůrou. Je to povzbuzení?

Určitě. Každá série takhle úspěšná je výborná. Cítíme, že máme výsledky a i hra vypadá dobře, takže to chceme natáhnout dál.

V čem vy osobně cítíte největší posun oproti startu sezony? Třeba v porovnání s dvojzápasem s Dritou, kdy jste postup horko těžko vybojovávali.