Ďolíček bude mít ještě před očekávanou rekonstrukcí novou tribunu. Čeká se na poslední razítko

Před rokem do Ďolíčku přijel demoliční bagr a v zanedbaném prostoru u Vršovické ulice zboural nevyužívanou zastavárnu a kasino. Podle původního plánu tam už teď měla být montovaná tribuna pro osm stovek fanoušků, jenže...

„Zjistilo se, že v prostoru, kde má tribuna stát, vede ohromná kanalizační stoka, která svádí dešťovou vodu z velké části Vršovic. Kvůli přísným normám to tam nejde postavit tak snadno jako na zelené louce," vysvětluje Petr Koukal, ředitel komunikace Bohemians.

„Chybí nám poslední razítko od Pražských vodovodů a kanalizací, které už je snad na cestě. Pak bude instalace tribuny otázkou jednoho nebo dvou měsíců," vykládá šéf Bohemians Darek Jakubowicz. „Je to pro nás první krok před chystanou velkou rekonstrukcí stadionu."

Montovaná tribuna vyroste na místě někdejší dřevěné tribuny, kam se chodilo ještě v první polovině devadesátých let. „Výhledově by to měla být náhrada za kotel pro fanoušky Bohemky, který během rekonstrukce stadionu přijde na řadu jako první. Ve vyprodaných zápasech by montovaná tribuna měla fungovat jako sektor pro fanoušky soupeřů: bavíme se o Spartě, Slavii, Baníku či Brnu. Tribuna D, kde je sektor hostů dnes, by pak sloužila fanouškům domácích," přibližuje Jakubowicz.

Starosti mu dělá tribuna C, která je v havarijním stavu a od konce loňského srpna tam fanoušci nesmějí. „Mělo by to jednoduché řešení, jenže nejsme majitelem stadionu a nemáme šanci s tím sami něco dělat. Potřebujeme povolení, které teď na magistrátu správcovské firmě nikdo nedá," naráží Jakubowicz na nekonečná povolební vyjednávání. Praha ani čtyři měsíce po komunálních volbách nemá hotovou koalici a tím pádem ani nové vedení města.

„Naposledy jsme s městem mohli něco řešit v srpnu. Od té doby není s kým jednat. Podle průběhu vyjednávání na magistrátu tušíme, s kým teoreticky budeme moct počítat do budoucna, ale oficiálně zatím nemůžeme pokročit," popisuje Jakubowicz.

Z Ďolíčku se během víc než padesáti let od poslední větší rekonstrukce stal fotbalový skanzen: má sice nevšední genius loci, ale nutně potřebuje modernizovat. Nový kabát by měl dostat ještě v této dekádě, počítá se s kapacitou pro evropské poháry. V posledních letech ovšem projekt brzdila pandemie a uprchlická krize.