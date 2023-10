Dva tréninky, focení a návštěva ze Sparty. Lvíčata zapomínala na další malér

O uplynulém víkendu měli původně lepší představu. Mládenci z české jednadvacítky se na týmové základně na Hluboké snažili přepnout do pozitivního módu po páteční remíze 1:1 s Walesem. Tým trenéra Jana Suchopárka sahal po prvním vítězství v kvalifikaci na EURO, jenže kvůli gólu z 96. minuty o něj přišel. „Doteď mě to mrzí, ale uděláme maximum, aby se to už neopakovalo,“ slíbil stoper Štěpán Chaloupek. V úterý musí s parťáky porazit Dánsko.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Česká jednadvacítka (vlevo útočník Daniel Fila) v kvalifikaci na EURO pořád čeká na první vítězství.

Článek „Kdybychom to proti Walesu dotáhli k vítězství, nálada by byla lepší. Záleží na každém, jak se s tím popere. Těžko se vstřebává, že jsme stejně jako na Islandu dostali gól v poslední minutě,“ vykládal Chaloupek. V tu chvíli už měl za sebou nedělní focení ve foyer hotelu na Hluboké, kde mají Lvíčata domov během říjnového srazu. „S fotkami jsem spokojený. Aspoň s něčím,“ pousmál se. Ta slova byla pochopitelná: situace v kvalifikační skupině je pro český tým nepříjemná, po prvních dvou zápasech má jediný bod. Přesně o tři méně než Dánové, na které Chaloupek a spol. narazí v úterý večer v Českých Budějovicích. Komentáře GLOSA: Nervy a zpackaný konec. Jednadvacítka v kvalifikaci jede jako přes kopírák „Snažíme se vycházet z toho, co se nám daří. Třeba z dobré první půle proti Walesu. Jasně, chtělo to víc než jeden gól, ale měli jsme šance a byli jsme aktivní. Na tohle potřebujeme proti Dánsku navázat,“ zdůraznil Chaloupek. „A ty naše nešťastné koncovky? Možná si myslíme, že už je hotovo, a vypadneme z koncentrace. Budeme se snažit na tom zapracovat, aby se nám to už nestalo.“ V sobotu Lvíčata potrénovala ve Zlivi a den nato si znovu připomněla prostředí budějovické arény. „Soustředili jsme se na vylepšení klidu v rozehrávce a přechod do útočné fáze,“ popsal Chaloupek. V neděli odpoledne za týmem dorazil vzácný host: sportovní manažer sparťanského áčka Tomáš Sivok, jenž na Hluboké žije. „Přišel jsem zkontrolovat naše kluky,“ poznamenal zvesela. Mimochodem, sám v jednadvacítce stihl 14 zápasů včetně dvou neúspěšných kvalifikací na mistrovství Evropy 2004 a 2006. Dopadne současná generace líp? „Nic není ztracené. Přímo na hřišti tlak necítíme, ale víme, jaká je situace v tabulce. Na Islandu nám utekl remízový bod a s Walesem jsme na poslední chvíli přišli o další dva,“ počítal Chaloupek. „Snad to klapne proti Dánsku. Doufám, že rozjedeme zápas stejně jako s Walesem a vytvoříme si takový náskok, že nebude záležet na jednom gólu soupeře.“ Jednadvacítka má za sebou další trénink na stadionu v Českých Budějovicích. 🦁💪 pic.twitter.com/jHeLTw3MN9 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 15, 2023 Fotbal Suchopárek po dalším kolapsu Lvíčat: Dojeli jsme na hloupost a gól z banální situace