Eden byl vyhlášen rájem pro hostující fanoušky. Hlavní Cena Lukáše Přibyla ale putuje k rivalovi

Proč právě Sparta? Na to může výmluvně odpovědět právě jeden z pedagogů. „Na první místo nelze zařadit nikoho jiného. V divácké návštěvnosti překonala několik letitých rekordů. Z mého pohledu největší změnou bylo zavedení věrnostního systému pro majitele permanentek, která je motivuje permanentku využít, nebo uvolnit své místo do prodeje," vysvětloval své rozhodnutí Jan Šíma, vedoucí katedry managementu sportu FTVS.

„Není to ale jen o vítězích. My v LFA i odborníci vidíme skvělou práci klubů, které s nižším rozpočtem dokáží vytvořit krásné projekty, jež přitahují pozornost. V tomto směru stojí za zmínku práce Teplic, které se pustily do velkého rebrandingu, či Bohemians 1905, kterým se skvěle povedly jak oslavy, připomínající 40 let od posledního titulu, tak Ďolíček fest," dodal poté.