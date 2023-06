Angličany v Manchesteru poslal do vedení ve 29. minutě kapitán Kane. Historicky nejlepší střelec ostrovního celku skóroval ve 12. zápase evropské kvalifikace po sobě. Domácí do přestávky pokořili obranu Severní Makedonie ještě dvakrát po brankách Saky a Rashforda z Manchesteru United, jenž se trefil na "svém" stadionu Old Trafford.