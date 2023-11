Člen vedení českého fotbalu na místě činu. To je tedy situace.

„V Olomouci jsem byl na večeři se svojí dcerou, která v Olomouci studuje, a se členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Poté jsme se s dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči,“ líčí kouč futsalistů sled událostí.