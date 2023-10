Berete z pozice kapitána celou situaci, kdy bude příští týden výkonný výbor řešit pozici hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, i na sebe?

Ano, ve finále na trávníku jsme my a zápas v Albánii jsme nezvládli. Každá jistě udělal maximum. Jako kapitán chci od hráčů, aby na hřišti nechali život. Mrzí mě, když to tak někdy není. Celou kvalifikaci beru i na sebe, ale pořád máme tři zápasy na to, abychom se na EURO rovnou ze skupiny dostali.

Jaká panuje v týmu atmosféra?

Všichni jsme byli po Albánii zklamaní, ale jsme profesionálové a víme, že nás čeká další zápas. Od prvního momentu jsme si řekli, že v neděli to musíme zvládnout. Myslím, že nálada v týmu je dobrá a směřuje k tomu, abychom uspěli.

Doléhá na tým nejistá budoucnost trenéra Šilhavého?

O situaci víme, co se týče veřejnosti a médií. Zase víme, že nás čeká další velký zápas, chceme se koncentrovat na něj. V Albánii byly chyby na více postech. Jsme jeden tým a budeme do konce. Těším se na zítřejší zápas, že to ukážeme.

Budete hrát i za trenéra, pro něhož může jít o poslední zápas na lavičce reprezentace?

Mrzí mě to. Terč má na sobě hlavně on, ale v nominaci je dalších více než dvacet hráčů a měli by ho mít všichni. Jsme v tom společně, proto i hrajeme zítra, abychom to odvrátili. Uděláme maximum. Nálada v kabině byla vždy dobrá, jsme takto společně už mnoho let.

Bude nutné proti Faerským ostrovům zlepšit hlavně chování v soubojích?