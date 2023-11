Chvíli se hlasitě smál, pak se mu třásl hlas a také se mu draly slzy do očí. Dojetí ani neskrýval. Ve víru oslav byl nejemotivnějším českým hrdinou. A těžko popisoval, jak se v něm mísí radost z postupu a smutek z konce trenéra Šilhavého.

„Euforie je samozřejmě velká, někteří kluci si s trenérem prošli celých pět let. To je velké zadostiučinění. Já bych to fakt strašně rád nějak okomentoval, ale to by bylo na dlouho… Byla kritika, nějakým způsobem se poslední kvalifikační cyklus vyvíjel, takže se trenéři rozhodli pro tohle. Asi to teď nechám beze slov,“ líčil pětadvacetiletý David Douděra.

Byl jsem naměkko, přiznal po rozlučce Jaroslav Šilhavý. Už před zápasem jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Video : Sport.cz

Mužstvo se po víkendovém skandálu trojice Brabec, Coufal, Kuchta semklo. „Jednoznačně. Mám teď hroznou radost, těžko se mi to komentuje. Kritika, která se na nás snesla, nám nakonec pomohla. Dobře to okomentoval Daniel Pudil, že nás to semkne. Povedlo se,“ poukázal bývalý hráč pražské Dukly a Mladé Boleslavi.

Čeští fotbalisté slaví s fanoušky v Olomouci postup na mistrovství EvropyVideo : Sport.cz

Věta, že vstřelil postupový gól, mu zní jako rajská hudba. „Asi poprvé se mi stalo, že jsem u zakončení přemýšlel. Dal jsem si trochu špatný dotyk, asi jsem tam běhal jak postřelená laňka, abych se narovnal do střely. Naštěstí to tam zapadlo,“ kření se a děkuje debutantovi Chorému za krásnou přihrávku.

„Pět sekund jsem nevěděl, jestli mám brečet, nebo se radovat. Nejde to napsat na papír, ale já to mám v sobě…“

Teď už může snít o šampionátu v Německu. „Strašně moc se na EURO těším. Doufám, že pojedu. Ještě je půl roku, stát se může cokoli. Je snem každého hráče reprezentovat svou zemi v dobrém i špatném. To se nezapomíná, je to na celý život.“

Znamená pro mě hodně, že jsem dovedl tým na EURO jako kapitán, těší Tomáše Součka. O to víc jsem chtěl na hřišti umřítVideo : Sport.cz

Douděra využil absence potrestaného Coufala a posílil svou pozici v národním týmu. „Tak to necítím. Cuf hraje za West Ham, já za Slavii. To je rozdíl. Spíš jsem rád, že jsem se od něj mohl učit, když jsem sem začal jezdit. Jeho centry jsou neuvěřitelné. Vstřebával jsem jeho zkušenosti, pomohl mi. Všichni se ke mně chovali skvěle, parta je skvělá, všem patří dík.“

Hříšníci Coufal, Brabec a Kuchta jsou s mužstvem dál v kontaktu.

„Ozvali se nám. Moc dobře vědí, že udělali chybu. Lidi, kteří nejsou v týmu nebo v kabině a nevidí vztahy a nevědí o celkovém propojení, to nepochopí. My jo. Strašně je to mrzí. Přišla nám zpráva před zápasem, po zápase, hned po incidentu. Omluvili se. Následky vzali na sebe. Velká pochvala pro ně za to, jak to vzali,“ říká o trojici flamendrů z nočního klubu Belmondo.

