Fotbaloví příznivci Albionu jsou nechvalně proslulí svým chováním. A šéf policie z německého města Gelsenkirchen Peter Both má pro Angličany jasný vzkaz. „Budeme na vás připraveni,“ uvedl. Úvodní duel mistrovství Evropy sehraje Anglie 16. června právě se Srbskem ve Veltis aréně, stadionu Schalke 04.

Německá policie zvažuje, že by zakázala požívání alkoholu i na veřejných prostranstvích. Bothovy výzvy jsou zatím mířeny výhradně na anglické fanoušky, není však vyloučeno, že by se případná omezení týkala všech účastníků šampionátu.

„Diskutujeme o možnosti zákazu alkoholu na stadionu a nijak se tím netajíme. Jako někdo, kdo je zodpovědný za bezpečnost, to považuji za dobrý krok. V současné době také prověřujeme, do jaké míry můžeme uplatňovat zákaz alkoholu na veřejných prostranstvích,“ sdělil Peter Both.