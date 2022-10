Haalanda nebrat, přeje si Šilhavý před losem. Možná Maďarsko, Švýcarsko nebo Polsko

Češi do poslední chvíle figurovali mezi nejvýše nasazenými. Porážkou ve Švýcarsku na závěr Ligy národů se však propadli do druhého koše. Nemuselo by jít o velký malér. Pořád je asi lepší hrát s Maďarskem či Polskem, než se chystat na Francii nebo Anglii. Giganti jsou také až ve druhém koši, takže na ně národní tým narazit nemůže.