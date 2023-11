Během pondělí byste ho v dešti na Strahově nezahlédli. Šestadvacetiletý reprezentant se do přípravy naplno zapojil až během úterý.

Trápí nás koncovka, povzdechl si trenér Jaroslav Šilhavý a povolal dva nováčky do útoku. Video : Sport.cz

„Trochu se s tím peru. Jsem snad prospěšný i z pozice číslo deset, v poslední době nám to moc do vápna nelítá. Doufám, že jde jen o krátké období, na tréninku na tom pracujeme. Důležité jsou body,“ líčí Jan Kuchta.

Slouží mu ke cti, že když sám není v hlavní roli, nemá problém vytvářet servis pro spoluhráče. Na Baníku třeba dvakrát vyslal do brejku defenzivního záložníka Pavelku, což je celkem umění.

„Jsem rád, že mám i tyhle přihrávky. Cítím svou roli, ale dokážu být i tvořivý a dostat spoluhráče do šance, i když moje typologie je jiná. Pak je otázka, kdy je kluci začnou proměňovat. Nemám v hlavě, že bych se v poslední době dostal do takové šance jako teď dvakrát David,“ líčí útočník, který přesto s pěti góly patří do popředí ligové tabulky střelců.