Po zápase se Spartou jsem přišel do kabiny, na mé místo mi někdo vytiskl obrázek loga reprezentace. Smál jsem se, že to je asi jen vtip. Pak mi gratulovali, když pozvánka opravdu přišla.

Tak nějak jsem věřil, že by mohla… Dopředu jsem žádnou informaci neměl, jen kondiční trenér mi psal, jestli jsem zdravotně ok. Když jsem pak v kabině koukl na mobil, měl jsem v něm spoustu pozdravných zpráv.

Něčím podobným jsem si jednou prošel, nechci znovu udělat podobnou chybu. Při zemi se držím já sám. Měl jsem jedno sezení i s mentálním koučem. Potvrdil mi, co mám nastavené v hlavě. Takže hlavně jsem to já sám.

Můj zamýšlený přestup se dost řešil. Když z něj sešlo, hodně jsme pak mezi čtyřma očima diskutovali s trenérem i vedením. Hodili jsme to za hlavu. Jsem rád, že mi trenér dává na hřišti volnost.

Trápí nás koncovka, povzdechl si trenér Jaroslav Šilhavý a povolal dva nováčky do útoku. Video : Sport.cz

Ano, často se s trenérem bavím, že jsme si v mnohém podobní. Asi to tak je. (úsměv)

Tajně jsem doufal, že to vyjde. Pár dnů do uzávěrky ještě zbývalo. Řešil jsem to doma s rodinou i blízkými lidmi, kterým nejvíc věřím. Byl jsem ovšem připravený také na nejhorší možnost, že nemusí dopadnout.