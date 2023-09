Těžko. V prvním poločase se nám herně moc nedařilo, po změně stran jsme se zlepšili a dokázali Albánce zatlačit. Dostali jsme se do vedení, pak bohužel obratem z jedné střely soupeř srovnal. Přišlo mi, že Albánci zkoušeli hru kouskovat a přijeli si pro remízu. My jsme se snažili k nim dostat, ale nedařilo se. Teď převažuje zklamání, že se o něco snažíte, ale přijde jedna střela a berete jen bod. Ale ten je pořád do tabulky plusový.

Potvrdili to, co říkali trenéři, že jsou schopni na sto procent bránit a být koncentrovaní. Čekali jsme, jestli se neotevřou a nebudou mít nějaké skulinky, ale moc toho nebylo. Opravdu byli v aktivním bloku a nepřišlo mi, že by bylo kudy se dostat do nebezpečných situací. Doufali jsme, že si pomůžeme standardkami, cože se také nestalo. Složitý zápas, Albánci mají kvalitu a bod musíme brát.