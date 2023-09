„Tři body s Polskem představují pro Albánce obrovský krok. Moc si nedovedu představit, že by dokázalo postoupit Moldavsko. Těžko čekat okamžité zlepšení u Poláků, že by někdo zmáčkl čudlík a rychle by se nastartovali, aby jim to fungovalo. Dění u nich pozorně sleduji, není to nic hezkého. Hned od začátku nebyli příliš nadšení, že jejich reprezentaci přebírá Santos. Teď je šéf svazu pod velkým tlakem, aby trenéra propustil. Problémem je však velké odstupné, které by mu museli vyplatit. Každopádně u nich panuje velká nedůvěra v trenéra, budou to mít těžké,“ reaguje Levý na poslední vývoj ve skupině.