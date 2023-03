Fotbal se podle bývalého prvoligového útočníka mění. Základním atributem je rychlost, takže to pochopitelně na nejvyšší úrovni nelze přehlížet, právě naopak. „Chceme brát do nároďáku rychlostní typy a je úplně jedno, zda hrají českou ligu či venku," tvrdí Pešír.

Zaskočila nominace zkušeného fotbalového redaktora Roberta Neumanna? Ten se dotazu nejprve usmál. A poznamenal, že je těžké hodnotit skladbu týmu před samotnými zápasy. „Až podle toho, co se stane na hřišti, vidíte, zda to bylo dobře nebo špatně. A podle výkonu proti Polsku to bylo dobře," chválí novinář, který také kopal v nejvyšší soutěži. „Třeba Čvančara s Juráskem zahráli skvěle, byla radost se na to dívat. Vnesli čerstvý vítr do týmu a já tomuhle jen fandím," neskrývá Neumann.