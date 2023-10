Oznámení dějišť obou finálových turnajů bylo pouhá formalita, neboť více zemí se o pořádání neucházelo. „Obě kandidatury byly velmi kvalitní. Jsou to všechno fotbalové země s tradicí i vášní a do doby konání budou dobudovány i stadiony a infrastruktura. Nezbývá, než si přát, aby česká reprezentace na těchto svátcích fotbalu startovala,“ uvedl Fousek, který je členem výkonného výboru UEFA.

Euro 2028 se bude konat v Anglii, Walesu, Severním Irsku, Skotsku a Irsku. Na turnaji by si rád zahrál brankář Matěj Kovář, který ještě donedávna působil v Manchesteru United. „Určitě by pro mě bylo velkou motivací si tam zahrát. Samozřejmě je to trochu delší doba a předpovídat, co se za tu dobu stane, je až nereálné. Ale určitě by bylo pěkné si tam zachytat a budu se snažit o to, abych tam byl,“ řekl Kovář.