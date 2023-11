„Když hráč čeká na exekuci dlouho, má to na něj často negativní dopad. Začne zbytečně přemýšlet, kam střelu umístí. Lukasz mi už dřív radil, abych měl před penaltou míč v ruce co nejdéle a nedíval se na branku. Držím se toho,“ uvedl Souček, který se těší na špičkování se s Fabianskim po návratu do Londýna.