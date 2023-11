Ve vypjatém utkání je mírným favoritem domácí Polsko, na které byl vypsán kurz 2,45:1. Opětovný úspěch týmu trenéra Šilhavého ohodnotili bookmakeři kurzem 3,25:1. Na remízu se sází v kurzu 3,23:1. Na umístění do druhého místa, a tudíž postup bookmakeři favorizují Česko (1,05:1). Šance Polska byly ohodnoceny kurzem 15:1 a Moldavska 25:1.

Sázka na postup České republiky vypadá jako sázka na jistotu, má však svá ale… „V Polsku nebudeme favoritem a můžeme si dovolit i prohrát. Potom ale musíme doma nutně porazit Moldavsko. A pokud by Moldavsko dokázalo překvapit a porazit v pátek Albánii, o jejímž postupu už nikdo nepochybuje, šlo by dokonce v duelu Česko - Moldavsko přímo o postup. Přesto jsou naše šance na postup vysoké,“ hlásí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Ani zápas v Polsku ale čeští sázkaři nevidí jako předem prohraný. „Kolem národního týmu teď není dobrá atmosféra, ale možná až příliš rychle zapomínáme na to dobré, co v naší reprezentaci dříme a co v kvalifikaci ukázala, třeba zrovna v zápase s Polskem. A hrát proti papírově slabším soupeřům není jednoduché pro nikoho v současném evropském fotbale,“ poukazuje Urbanec.