V pátek Poláci sice odešli do šatny v dobré náladě, ta se ale po návratu na hřiště rychle rozplynula. Nejprve byl do nemocnice odvezen jeden z nejaktivnějších polských hráčů Karol Świderski, kterému se o přestávce udělalo špatně. A už po čtyřech minutách druhé půle se skóre změnilo v remízu.

„Poláci bojovali o opětovné vedení. Uvědomovali si, že bod za remízu je v jejich situaci totéž co prohra. Ke změně osudu utkání ale chyběla kvalita v útoku. Zejména vůdce, čili Robert Lewandowski, mohl příležitost využít lépe. Ale to, že ho zmiňujeme až na konci, svědčí o jeho výkonu,“ dodává TVN 24.

Nejvíce vděční za tento úspěch by ale polští fotbalisté měli být podle komentátora slabosti soupeřů, kteří byli „stejně neschopní vykřesat ze sebe cokoliv neobvyklého, co by dokázalo znepokojit“ polského brankáře. Vidět bylo více soubojů o míč než techniky a taktiky. Zápas mohl zachránit jedině příznivý výsledek, ale Češi následně po chybách polských obránců vyrovnali. Poláci tak promarnili svou šanci, za což zaplatí jarním play off, v němž jim hrozí soupeři typu Itálie či Ukrajiny.