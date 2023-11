Svědík? Lavička? Cizinec? Hledání nového trenéra začíná

„Myslím, že o tom, zda už bude trenér na los EURO (2. prosince), můžeme jen spekulovat. Čekají nás jednání, nejpodstatnější je, že v Hamburku bude česká delegace zastoupena a budeme v osudí,“ řekl předseda fotbalové asociace Petr Fousek v pondělí v noci pro ČT.

Otázka, kdo by mohl převzít reprezentaci, rezonovala už po říjnovém srazu, kdy působil Šilhavý odevzdaně a týmu se po porážce v Albánii a hubené výhře nad Faerskými ostrovy přitížilo. Od té doby padly i některé důležité výroky. Jak se momentálně situace jeví? Kdo se pro post hlavního kouče elitního výběru země nabízí?

Martin Svědík

Martin Svědík zdárně pět let vede Slovácko. Platí za progresivního trenéra s jasnými principy, který se dobře adaptuje na nároky moderního fotbalu. Jeho jméno je nabíledni i proto, že Svědík v nedávném rozhovoru pro deník Sport přiznal, že by se práce u národního týmu nebránil.

„Jsem nastavený přijmout i takové výzvy. Národní tým samozřejmě trenéra má, Jardu Šilhavého respektuji a věřím, že to s mužstvem na EURO dotáhne. Ale přece nebudu dopředu říkat, že o tak prestižní práci nestojím. Mám nějaké zkušenosti, ať už klubové, nebo reprezentační. Všechno souvisí s nastavením met. Na nějaké jsem se dostal, na nějaké momentálně stojím a národní tým je meta nejvyšší,“ prohlásil před pár týdny devětačtyřicetiletý kouč.

Bude důležité, zda je o jeho připravenosti přesvědčen i výkonný výbor, který by měl nového trenéra vybírat společně se Sportovní radou, poradním orgánem, jemuž velí bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Svědík měl v minulosti námluvy s Plzní, nedopadly dohodou. Ve Slovácku má výstupní klauzuli 400 tisíc eur (9,8 milionu korun).

Vítězslav Lavička

U něj zůstává setrvalý stav. Vítězslav Lavička momentálně vede akademii Sparty. S národním týmem už byl v minulosti spojován, ale nikdy áčko nevedl. Koučoval Spartu (titul a pohár), Liberec (titul), českou jednadvacítku, působil v Austrálii (mistrovský titul), Polsku i Kuvajtu. Platí za fotbalového gentlemana, který si umí získat hráče.

Foto: Zdeněk Pavlis, Sport.cz Vítězslav Lavička momentálně vede akademii Sparty

Cizinec

Varianta, která se určitě bude řešit. Cizinec dovedl na mistrovství Evropy třeba Slováky (Ital Francesco Calzona), Spartu dobře kočíruje Dán Brian Priske. Opačný příklad dává Polsko, které se spálilo s angažováním Portugalce Fernanda Santose. Stratég ze zahraničí by se musel vypořádávat hlavně s tím, že by (s vysokou pravděpodobností) neznal zdejší prostředí, neměl by tak detailní přehled o hráčích. Neznal by atmosféru kolem týmu, což může být výhoda, na druhou stranu by musel řešit několik problémů. Do EURO zbývá necelých sedm měsíců. Je to dostatečný čas na dokonalé poznání mužstva, nebo málo?

Ivan Hašek

I Ivan Hašek byl hodně skloňován. Šedesátiletý odborník je bývalým předsedou svazu, jako trenér reprezentaci v roce 2009 krátce vypomáhal. Od té doby už v evropském fotbale nepracoval, působil především na Blízkém východě. Má zkušenosti i velký přehled, sám však naznačil, že nevidí svůj příchod k národnímu týmu reálně. „Pochopil jsem, že některým lidem v českém fotbale nejsem po chuti. Myslím, že ve Spartě nebo u reprezentace už práci nedostanu,“ prohlásil Hašek před měsícem.

S nikým jsem nejednal, ale trenér nároďáku je pozice, kterou asi nikdo neodmítne, říká Ivan HašekVideo : Sport.cz

Jindřich Trpišovský

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský by byl nejlogičtějším adeptem. V klubu z Edenu už působí skoro šest let, udělal s ním řadu úspěchů. Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík dokonce naznačil, že by se možnosti krátkodobé výpomoci nebránil, ale s tím, že by zároveň vedl Slavii i reprezentaci. Tahle varianta nedává v dané chvíli smysl a podle informací Sport.cz pro Slavii odchod Trpišovského nepřichází v úvahu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Jindřich Trpišovský v zápase proti AS Řím

Trenéři mládežnických reprezentací (Jan Suchopárek, David Holoubek, další)

Fousek po říjnovém mimořádném výkonném výboru přiznal, že tuhle variantu fotbalová generalita zvažovala. „Probírali jsme možnost sáhnout do vlastních zdrojů, máme v našich službách trenéry jiných kategoriích, například pány Suchopárka, Žiláka nebo Holoubka,“ přidal tehdy Fousek do výčtu alternativ, které výkonný výbor v danou chvíli všechny zavrhl. V některých případech bývá posun kouče z nižší kategorie výš řešením. Třeba jako to na konci minulého roku udělali Španělé, kdy Luise Enriqueho nahradil Luis de la Fuente. Ale třeba jednadvacítka pod Suchopárkem nezažila dobrý start do nové kvalifikace a kouč byl už kritizován po červnovém šampionátu této věkové kategorie.

Foto: David Taneček, ČTK Trenér české jednadvacítky Jan Suchopárek během přáteláku se Slovenskem

Někdo jiný

Jistě se mohou objevit i další adepti. Kdo by mezi ně mohl spadat? Michal Bílek, Petr Rada nebo například Zdeněk Ščasný.