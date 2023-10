„Byl jsem velmi šťastný. Celý druhý poločas jsem poslouchal od fanoušků zpoza branky vulgarismy na moji osobu i celé Slovensko. O to víc mě to těšilo. Najednou už jsem pak posledních patnáct minut slyšel jen naše fanoušky. Oni samozřejmě vytvořili nějaký tlak, ale my jsme ukázali kvalitu a zkušenosti, trochu jsme to kouskovali, a nakonec jsme vítězové,“ hodnotil zápas Dúbravka pro Šport.sk.