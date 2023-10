Skončí Šilhavý? Čeká se ostrá diskuze, Trpišovský prý není na pořadu dne

Jenže… Svazová pokladna rozhodně není v dobré kondici. Pokud by výkonný výbor zbavil Šilhavého funkce, musel by mu FAČR vyplatit několikamilionové odstupné. Pokud by byl odvolán i jeho realizační tým, musel by se svaz vypořádat finančně i se Šilhavého kolegy. Proto jsou prý někteří členové výkonného výboru nakloněni variantě, že by se do pozice hlavního trenéra posunul současný asistent Jiří Chytrý a realizační tým by pokračoval dál.