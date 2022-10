Akce Kosovo, fanoušci Slavie vypravili letecký speciál

Mužstvo může počítat s vítanou podporou. Výběr Jindřicha Trpišovského vyrazí do Kosova podpořit několik desítek příznivců. Slavia ve spolupráci s fanouškovskými organizacemi zorganizovala na utkání letecký zájezd.

„Je prostě úžasné, co jsou fanoušci pro naši podporu schopni udělat. Moc jim za to děkujeme, je to pro nás pozitivní impulz," oceňuje Houštecký.