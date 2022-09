Postupem Ballkani žije celá země. Majitel je moderní a zapálený, říká kosovský trenér futsalové Sparty

Ballkani je vůbec prvním kosovským týmem, který se probojoval do základní skupiny jednoho z evropských pohárů. Jaký ohlas postup měl?

Velký. Není to jen o městě, ze kterého je Ballkani (Suhareka). Celá země tím žije. Byla dlouho okupovaná, sport přináší lidem největší radosti. Berou tak, že sport je ve světě zastupuje a je jakýmsi ambasadorem celé země. Jakýkoliv postup ve fotbale, futsale nebo jiném sportu je skoro svátkem. Všichni to vnímali jako skvělý úspěch a je to dobře pro celý kosovský fotbal. Do Ballkani připlují nějaké peníze, které se pak rozprostřou dál, protože klub je bude investovat. Pro celé Kosovo je to velká věc.

Penaltu proti Sivassporu jsem hodil za hlavu. Teď bych na ní klidně šel zase, říká Lukáš ProvodVideo : Sport.cz, SK Slavia Praha

Celá země je tedy na mužstvo Ballkani hrdá?

„Ano, je to cítit. Přenáší se to i do výkonu týmu. Když je malá země, projevují se tyhle faktory víc než v těch velkých, které mají v pohárech tři nebo čtyři mužstva.

Vy znáte majitele klubu, že?

Ano. Rodina, která klub vlastní, má jednu z největších stavebních firem v zemi. Strašně dlouho do fotbalu investovala, teď začíná sklízet ovoce. Majitel je mladý, perspektivní, moderní kluk. Je hodně zapálený, ale také klidný. Když tým v minulých letech nezískal titul, nezabalil to, jako se to děje jinde. Šel pořád za svým snem. Věděl, co mu chybí, doplnil tým. A když to nevyšlo znovu, zase mužstvo doplnil. Nepanikařil. Je zvyklý z byznysu na úspěch. Ví, že musí jít za cílem, který má.

Jak byste charakterizoval Ballkani po herní stránce?

Je hodně pracovitým týmem. Slavia je taky taková, takže si myslím, že uvidíme hezký fotbal. Nezkušenost hraje v neprospěch Ballkani, ale disponuje běhavými a technickými hráči. Očekávám zajímavý souboj, i když Slavia je favoritem.

Kdy se vyprázdní marodka Slavie? A kdo nahradí zraněného Tomáše Holeše?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Myslíte, že Ballkani se bude snažit hrát proti Slavii aktivně?

Oni nemají v DNA, aby hráli defenzivně. Myslím, že budou pokračovat stejným stylem jako doposud. Trenér z Albánie Ilir Daja hraje útočněji. I proto udělal titul. Ballkani v předchozích letech přišlo o mistrovský titul v posledních kolech, teď konec zvládli. Místní trenéři byli dobří, ale závěr ligy nezvládali. Přenesli na tým trochu nervozity, přemotivovanost se obrátila proti nim. Ilir Daja mužstvo uklidnil, dal mu řád ve hře i v disciplíně.

Upozornil byste na někoho z kádru kosovského mistra?

Mají dobrou defenzivní řadu a střed pole. V tom jsou hodně silní. Ale nemyslím, že by měli extra hvězdu. Od kapitána do posledního hráče jsou všichni hodně pracovití. Nehrají si na hvězdy, v tomhle směru jsou obyčejnými fotbalisty. I proto mají úspěch.

Ballkani má v týmu Brazilce, Nigerijce a Nizozemce. Co tyto borce do Kosova nalákalo?

Dobré podmínky a také to, že zdejší liga pro ně může být odrazovým můstkem do větších týmů. Někteří hráči nabídky do lepších lig mají.

Kosovský celek vypadl v prvním předkole Ligy mistrů s litevským Žalgirisem, pak ale v kvalifikaci o Konferenční ligu vyřadil tři soupeře ze San Marina, Faerských ostrovů a Severní Makedonie. Jak se vám jevil?

Cesta byla těžká. Šli zápas od zápasu, nedělali si žádné velké iluze. Neřešili, kdyby prohráli. Pracovali, bojovali, tak budou pokračovat. Vždyť Kluž v minulém utkání mohli porazit, dostali gól až v samém závěru.

Česká reprezentace prohrála v Kosovu před třemi lety. Pokračuje progres kosovského fotbalu?