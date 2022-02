AS Řím třeba příště, doufá Trpišovský. Tvrdík vzkazuje do Lince: Ať nejste nemile překvapení

Ví, co od nedávných spoluhráčů čekat. „Hrají velmi kvalitní fotbal. Když ztratí míč, každý se za ním žene a napadá vysoko. Je to velmi fyzický tým, hrají na spoustu soubojů a na dlouhé balony," představil Madsen soupeře. A vyzdvihl brankáře Alexandera Schlagera. „Kapitán, skvělý gólman a člen národního týmu."

Madsen nebere nic jiného než postup. Slavia začne 10. března doma, odveta se za českými hranicemi hraje o týden později. I Rakušané se těší. „Hrát proti vedoucímu týmu české ligy je pro nás skvělou výzvou. Těšíme se na dva velké zápasy. Díky krátké vzdálenosti do Prahy je to ideální los i pro naše fanoušky," konstatoval kouč rakouského celku Andreas Wieland.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík to vzal s nadhledem a na Twitteru si do LASKu i trochu rýpnul. „Vážení rakouští kolegové, Emil Madsen u nás skutečně hraje, ale Evropskou ligu jsme bohužel letos nehráli. Těšíme se na Vás, ale doporučujeme náš tým raději studovat pozorněji, ať nejste nemile překvapení," vzkázal s úsměvem do Rakouska Tvrdík. Linec dal brzy vše do pořádku a informace opravil.