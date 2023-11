Chorý: Upřímně, reprezentaci jsem nečekal. Při absenci Vydry je opět plzeňskou jedničkou na hrotu

K dispozici na hrot mu zbyl pouze Tomáš Chorý a nerozehraný Jan Kliment. „Nedovedu si představit, pokud by přišel ještě další výpadek. Dostali jsme se do napjatějšího stavu na této pozici, ale musíme si s tím nějak poradit,“ dodal 72letý kouč.

„Kdyby byl zdravý Rafiu, začal by se Záhřebem určitě on. Teď kvůli zranění jeho a Vydryse jsem číslo jedna já. Ale není to jen o mně, ale o celém týmu, jak bude pracovat. Budu mu chtít pomoct, co bude v mých silách,“ prohlásil Chorý, který obdržel premiérovou pozvánku do reprezentace. Trenér Jaroslav Šilhavý ho nominoval k závěrečným duelům kvalifikace o Euro 2024 v Polsku a s Moldavskem.