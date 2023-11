RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slávisté zůstali v kabině, Plzeň je zpět ve hře. Na Spartě se projevuje únava

Na souboj Slavie s Plzní jsem se hodně těšil. Viktorka udělala pod trenérem Koubkem skvělý progres, a je vidět, že jako kouč umí hráče připravit na velké zápasy. Sešívaní byli sice v prvním poločase lepší, ale i Plzeň ukázala svou sílu. Potvrdila to po změně stran, kdy dvěma góly utkání otočila.

Přišlo mi, jak kdyby slávisté zůstali v kabině. Měli šanci rozhodnout na 2:0, ale místo toho přišel skvělý plzeňský druhý poločas. Pokud Viktoria nebude ztrácet body v zápasech, které by měla zvládat, jako například v Liberci nebo doma s Karvinou, tak do hry o titul klidně může promluvit.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Viktorie Plzeň Jindřich Staněk oslavuje vítězství po utkání na Slavii.

Pro Slavii se domácí porážka s Plzní může jevit jako velká rána, na druhou stranu je to jen jeden zápas. Sešívaní zůstávají silní, mají skvělý tým i široký kádr a určitě nehodí flintu do žita. Už ve čtvrtek je čeká krásný domácí zápas proti AS Řím. K prohře s Plzní si v kabině určitě něco řekli, už se ale začali hned soustředit na čtvrtek.

Sparta se herně trochu trápí

Sparta ubojovala domácí vítězství nad Bohemians a porazila Klokany podruhé ve jednom týdnu. Je na ní ale vidět, že se začala herně trochu trápit. Hodně se na ní podepisuje, že už má na podzim odehráno obrovské množství zápasů. Je pravda, že Letenští mají široký kádr a nastoupili s obměněnou sestavou oproti poháru v Ďolíčku, ale ten program je zkrátka i tak hodně nabitý.

I Brian Priske přiznal, že hra nebyla ideální, a ukazuje se, že i na velké kluby v takto enormním množství zápasů padne období, kdy to úplně neladí. Co se týče penalty, za mě byla úplně jasná. Hybš bez snahy zahrát balón do Kuchty nešikovně vlétl. Byl to hloupý zákrok, protože útočník Sparty v tu chvíli s míčem nemohl udělat vůbec nic. Většinou s trenérem Veselým souhlasím, ale tohle žádná soft penalta nebyla.

Sparta se proti Bohemce dlouho nemohla dostat do tempa, ale nakonec to zvládla a zapsala sedmou domácí ligovou výhru v sezoně. Teď už se může plně soustředit na zápas v Glasgow, kde bude proti Rangers bojovat o postup do jarní části Evropské ligy.

Comeback Zlína je až neskutečný

Velké téma je pro mě Zlín, který vyměnil trenéra. Pod Bronislavem Červenkou hrál třikrát venku, neprohrál a ani neinkasoval branku. Říkalo se, že ten kádr není konkurenceschopný, což se teď ale nepotvrzuje. Ševci remizovali v Olomouci, vyhráli v poháru na Baníku a teď zvítězili v Pardubicích. Bróňa tomu dal řád, čerstvý vítr a kluci se zvedají.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Trenér Zlína Bronislav Červenka.

Ukazuje se, že když se do hry zapojí mladíci, jako je Tkáč, Bužek a Slončík, tak Zlín může ještě zabojovat a s pozicemi ve spodku tabulky zamíchat. Na týmu pod trenérem Vrbou ležela obrovská deka. Červenka jim dodal morální sílu se z té herní deprese dostat.

Je až neuvěřitelné, že Zlín po těch gólových přídělech od Plzně a Boleslavi najednou ve třech zápasech nedostane ani jeden gól. Klobouk dolů. Je vidět, že se Červenka hodně zaměřil na organizaci hry směrem do defenzívy.

Jablonec nedokázal navázat na vítězství v Ostravě a neporazil doma Olomouc. U vyrovnaných týmů ve středu tabulky je to zkrátka loterie a rozhodne, kdo má zrovna lepší den.

V Teplicích se týmům nehraje dobře

V Teplicích na skoro hodinu vypadlo osvětlení. To je vždy strašně nepříjemná situace pro všechny aktéry. Vypadnete z tempa a vrátit se pak do zápasu není vůbec nic jednoduchého. Hra tím utrpěla a neměla takovou úroveň, jakou by měla mít.

Každopádně Teplice byly šťastnější a vstřelily branku, která rozhodla. V poslední době se jim vůbec nedařilo a výhru potřebovaly jako sůl. Naopak Boleslav nepotvrdila vynikající výkony z posledních kol.

V Teplicích se zjevně vůbec týmům nehraje dobře. Skláři doma potrápili i lepší týmy. Připomínám, že se Spartou, Slavií i Plzní doma v této sezoně neprohráli. Trenér Frťala má hru postavenou na týmovém výkonu a dobré organizaci defenzívy.

Největší Slabinou Slovácka je útok

Slovácko mělo doma s Hradcem velké šance, ale nedokázalo se prosadit. Trenér Kotal dává Hradec dohromady po nepovedeném začátku sezony. I on si zakládá na pevné obraně. Slovácko má v poslední době velký problém, a tím je střílení branek. Proto momentálně nehraje tak, jak jsme byli zvyklí nějaké dva roky zpátky. Mají sice zkušené hráče, kteří tu hru drží, dopředu se ale prosazují strašně málo.

Ti zkušení hráči pořád patří k nejlepším na hřišti, ale samozřejmě i oni dál stárnou. Přesto největší problém vidím v tom, že nemají útočníka, a i když ho shánějí, tak se jim to nedaří. Ono těch kvalitních u nás zas tak moc není. Dvacetiletý Vecheta ještě není hotový útočník, který by Slovácko táhl. Cicilia jednou zahraje dobře, pak zase špatně.

Nejhezčím zápasem slezské derby

Asi nejhezčí zápas kola se odehrál v Karviné, kde Baník zvítězil 3:1. Bylo to nahoru dolů ve výborné atmosféře. Karviná šla pod koučem Jarábkem hodně nahoru, s Baníkem si to chtěla rozdat, neustoupila od své taktiky s hlubokým napadáním, ale nevyšlo jí to. Ostrava totiž velmi dobře trestala.

Pochválil bych i fanoušky Baníku. Oni jezdí opravdu všude a všude dokáží vytvořit fantastickou kulisu, v tomto jsou opravdu úžasní. V Karviné se k tomu přidali i domácí příznivci, a koneckonců i kluci na hřišti.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Kotel domácích fanoušků z Karviné

Baník by potřeboval dobré výkony potvrzovat. Vyzdvihl bych výkony Ewertona. Když byl ve Slavii, tak ho ovlivnilo zranění a ta jeho kariéra se trochu zadrhla. Teď se ale obrovsky zvedá a šel hodně nahoru. Proti Karviné jeden gól dal a na jeden přihrál, v tuhle chvíli je pro ostravský tým rozdílovým hráčem, a pokud by se ho Ostravě do budoucna nepodařilo udržet, tak by to pro ně mohl být velký problém. (Ewerton přišel do Baníku ze Slavie na roční hostování s opcí. Součástí smlouvy je také klauzule, kdy Slavia si může hráče za určitou finanční kompenzaci stáhnout zpět pozn. red.)