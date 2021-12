Covidový bizár! Fanoušci Slavie dorazili do Berlína, zápas s Unionem budou sledovat ve sportbaru

Se Slavií jezdí 25 let, berlínský pohárový výjezd je jeho 33. „Ještě nikdy se mi nestalo, abych nebyl na stadionu. Dokonce jsme se s kamarády dostali na utkání v Bordeaux před třemi lety i přes zákaz UEFA. Co vím, tak na zápas v Berlíně se dostane 250 fanoušků z tribuny Sever plus pár lidí z Odboru přátel Slavie," doplňuje třetí z party Vilda.

Těšili se, že zažijí další večer s báječnou atmosférou. Jako na Stamford Bridge, v Dortmundu, na San Siru. Nebo naposledy v nizozemském Rotterdamu. „Tam to bylo fajn. Feyenoord má stejné klubové barvy. V metru jsme jeli s domácími fanoušky, zapadli jsme mezi ně. Když zjistili, že jsme slávisti, byla v nás malá dušička. Jenže oni byli skvělí, dali se s námi do řeči, byli úplně v pohodě," popisuje sympatická Jitka, nejpůvabnější člen sešívané skupinky.

Všichni mají do jednoho červenobílé srdce, pro Slavii by dýchali. Nepatří ale rozhodně mezi ultras. Výjezdy berou i jako možnost poznat nová místa. „Ale zažil jsem už pár horkých chvilek," culí se Tomáš. „Pamatuju si, že na Krétě naši výpravu doprovázel na stadion obrněný transportér, jinak by nás domácí fanoušci zřejmě napadli. Vysadili nás před 200 metrů dlouhým tunelem, který ústil přímo do hostujícího sektoru. V Římě na nás příznivci AS zase gestikulovali, že nám podříznou krky," vypráví Tomáš.