Dvojčata na scéně. Nechat jim stejný dres, nikdo by si nevšiml, že Slavia o přestávce střídala

„Byla to trochu vynucená změna. Původně měl na křídle nastoupit Schranz, ze sestavy ale dopoledne vypadl. My ale chtěli zachovat typologii týmu, na pravém a levém křídle jsme chtěli mít dynamické hráče s náběhy za obranu. Rozhodli jsme se proto pro Adama," vysvětloval slávistický trenér, proč se na dvojčata dostalo.

Mohl to pro něho být debut o to slastnější, kdyby proměnil velkou příležitost, do které se dostal.

„Měl jsem do toho jít důrazněji a hodit si míč na pravačku. Chtěl jsem to dát gólmanovi mezi nohama, on ale mou příležitost zmařil. Příště bych to udělal lépe. Alex situaci dohrával skvěle, škoda, že jeho střela neskončila v brance," připomínal Bahovu dalekonosnou ránu, po které orazítkoval míč tyč soupeřovy brány.