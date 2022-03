Trpišovský: Sorův potenciál si netroufám odhadnout. Je komplexnější než Sima

„Má skvělé instinktivní a dovednostní věci, má akceleraci, dynamiku, zakončení. Někdy se dostane pod tlak tím, jak někdy pozdě spíná. Někdy nevyhodnotí dobře situace, potřeboval by se malinko zvednout kondičně, aby vydržel hrát déle v té intenzitě. To, jak hraje teď, vyžaduje jiný energetický systém, než na který byl zvyklý. Je dost po takovém výkonu vyřízený. Na to musíme myslet, protože v Ostravě měl často roli žolíka, málokdy hrál celé utkání," vypočetl kouč.

A Sorův potenciál? „Když si představím, že by byl v topu kondičně, sžitý s týmem a úplně chápal principy hry, asi by dalece přesahoval hranice české ligy a českého fotbalu. Je trochu jiný než Sima, Yira je komplexnější. Těžko říct, kde se to zastaví. Ale někdy ho budeme asi muset brzdit, jeden gól oslavil jako Ronaldo, druhý přemetem, což neradi vidíme, může se zranit. Momentálně jsme spokojení s rolí, jakou má. Může atakovat nejlepší ligy, ale to pak ovlivňuje spousta faktorů," poznamenal Trpišovský i s odkazem na Abdallaha Simu, kterého sešívaní prodali do Brightonu.