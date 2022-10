Fantastické zákroky a uznání od Schmeichela. Nguyen deptal hvězdy Nice: Dnes měl smůlu Kasper

Nice (od našeho zpravodaje) - Před týdnem nesla domácí prohra s Nice 0:1 jeho podpis. Střelu Nicolase Pépého chtěl chytit do koše, míč si však nešťastně srazil do vlastní sítě.

„Snažil jsem se podat maximální výkon a že přispěl k vítězství? O to je to lepší. Soustředil jsem se hlavně na sebe a nebyl jen jeden okamžik, po kterém bych se chytnul. Koncentroval jsem se celý zápas," pravil 30letý gólman po utkání.

„Dneska měl smůlu Kasper, prošlo mu to zdí," reagoval Nguyen na rozhodující trefu Petra Reinberka z přímého kopu. „Nebral bych to jako náš minisouboj, ale samozřejmě jsem rád, že jsem si proti takovému gólmanovi zachytal. Po zápase jsme si podali ruce a říkal mi, že jsem si to zasloužil," prozradil.

Slovácko má ve skupině D čtyři body a před posledními dvěma střetnutími s Kolínem nad Rýnem a Partizanem Bělehrad je ve hře o postup. „Na to se nesoustředíme, chceme v každém utkání získat co nejvíce bodů a až na konci se uvidí, na co to bude stačit," pravil jeden z hrdinů čtvrtečního večera.