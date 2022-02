Figo, Boban a spol. sledovali výbuch Sparty. Odveta se dá zvládnout, věří Karabec

„Na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, že to bude hodně soubojový tým. Chtěli jsme se dostávat víc na balon, což si myslím, že určitě mělo být lepší. Měli jsme víc držet míč, pak bychom byli takového soupeře schopni přehrát. Měli jsme dobrý vstup, mohli jsme v úvodu dát gól, to by pomohlo. Nevyšlo to, pak už jsme se do toho nedostávali, a nakonec jsme dostali gól. Pak už bylo pozdě," líčí Adam Karabec.