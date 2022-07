Formu Slavie duel proti sokovi z Gibraltaru neukázal, poznatky Trpišovskému ale přinesl

Konfrontace proti gibraltarskému soupeři umožnila slávistickému trenérskému štábu nechat rozehrát prakticky všechny hráče, s nimiž do sezony počítá. Ostatně v prvním zápase nastoupilo v základní jedenáctce osm cizinců a jen tři čeští fotbalisté, v odvetě se poměr otočil, od první minuty hrálo sedm Čechů a čtyři cizinci.

Někteří hráči si mohli vyzkoušet alternativní pozici. Například Christ Tiéhi se v odvetě předvedl ve stoperské dvojici vedle Tarase Kačaraby, jinak je středním záložníkem. „Primárně s ním počítám do středu zálohy, ovšem i na stoperu v některých situacích ukazoval, čeho si na něm nejvíc ceníme, jako je hra zády k soupeřově brance a pod tlakem," vypočetl Trpišovský. Tiéhi se mimo jiné krásně trefil z přímého volného kopu.

Kouč nechtěl riskovat možné zranění Aihama Ousoua nebo Eduarda Santose, kteří pro něj v tuhle chvíli představují ideální stoperskou dvojici. Tiéhi by mohl být zaskakujícím stoperem v případě potřeby, tudíž by téhle role mohl být zbaven Tomáš Holeš.

Patnácti tisícům fanoušků na tribunách se představil gólem. „Myslím, že mi to pomůže hodně. Už na Gibraltaru jsem měl šanci, tam mi to nevyšlo, teď ano. Je to pro mě psychická vzpruha," těšilo druhého nejlepšího kanonýra ligy z uplynulé sezony.