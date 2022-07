Sparta pod palbou expertů: Změna pod Priskem? Žádná! Rosický ať si dá dvě facky

Velký průšvih, tvrdá rána. Sparta balí v pohárové Evropě po druhém předkole Konferenční ligy, kde nestačila na norský Stavanger. Po domácí remíze 0:0 padla v odvetě 1:2, když rozhodující gól inkasovala v závěru po kiksu v obraně. „Sparta byla velkým favoritem, ale předvedla výkony, na nichž nevidím nic pozitivního," nešetřil kritikou ve studiu ČT Sport bývalý kanonýr Luděk Zelenka. Další z expertů Erich Brabec nevinil ze sparťanského konce v Evropě Dávida Hancka, který udělal rozhodující chybu. „Bylo by jednoduché, hodit to na něj, ale problém vidím jinde," konstatoval. Vedení letenského klubu prý nepřivedlo kvalitní posily. Na sociálních sítích si pak bývalý stoper Sparty Tomáš Řepka rýpl do sportovního ředitele Letenských Tomáše Rosického.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Trenér Sparty Praha Brian Priske prožil první velké zklamání na lavičce Letenských.Foto : Jaroslav Svoboda, ČTK

