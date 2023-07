GLOSA: Drita svlékla Plzeň do naha

Vstupovala do ní s jasným cílem: zajistit si z ligy pohárové umístění a hrát na podzim skupinu Konferenční ligy. Tyto cíle jsou hned na startu ohroženy. Ano, česká liga teprve začala a před Viktorií je odveta v Kosovu. Jenže, lze se vůbec od něčeho odrazit? Západočechům to totiž evidentně neladí. Jako by spousta z nich měla stále v hlavách zpackané jaro, během kterého se tým dostal do stavu, kdy by dost možná neporazil ani třetiligového soupeře. A gól by viktoriáni nedali ani z metru do prázdné brány.