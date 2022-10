Individuality proti týmovému pojetí. Známe jejich slabiny, říká o Nice kouč Svědík

Největší hvězdy přišly do týmu až před sezonou, výsledky se ale zatím nedostavují. Je na týmu vidět, že se teprve skládá?

Je to strašně zrádné, každé mužstvo má své problémy. Taky se musíte kouknout, že nedostávají moc gólů. V útočné fázi to samozřejmě může být otázka sehranosti a toho, než si na sebe hráči zvyknou. Individuality si nemusí vždy sednout. Ale mají sílu v prvním dotyku i zakončení. Navíc evropská soutěž je něco jiného než domácí liga.

Delorte je kvalitní útočník, ale musel bych vypíchnout celé mužstvo. Dante si to vzadu ve 38 letech hraje velmi solidně, silní jsou střední záložníci i krajní beci. My to naopak máme založené na týmovém výkonu, hrajeme doma. V tom jsou naopak naše zbraně.