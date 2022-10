O víkendu hráli fotbalisté Nice proti Messimu, teď dorazí do Hradiště. Krásný příběh, těší se Kadlec

Naprosto jednoznačně. Vždyť před ní jsme měli mimořádně náročný program. Pravidelně jsme ve čtvrtek hrávali evropský pohár a v neděli ligu. V ní jsme před pauzou doma proti Jablonci už hodně šlapali vodu. Takže jsme už nutně potřebovali přijít na jiné myšlenky a natankovat nové síly. Věřím, že se nám to podařilo. Já osobně jsem si krátké volno užil, s rodinou jsme vypadli na tři dny do přírody. A důležité taky bylo, že jsme mohli před Zlínem normálně potrénovat včetně kupříkladu posilovny. Bylo to na delší dobu zase naposledy, protože jsme vstoupili do dalšího náročného zápasového bloku, v němž nás kromě ligy čeká také dvojutkání s Nice či vstup do MOL Cupu.