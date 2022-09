Je to hrozný, měli bychom bojovat za Slavii, hlesl zklamaný Douděra

Sivas (od našeho zpravodaje) - Nutno říct, že sebereflexe v celém klubu začala probíhat okamžitě. Kritický byl slávistický trenér Jindřich Trpišovský i šéf Jaroslav Tvrdík. Douděra se přidal. „Špatně se mi to komentuje. Nemám slov. Zápas jsme nezvládli. Dělali jsme strašné chyby. Nabídli jsme soupeři to, co jsme mu nabídli. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili," bilancoval čtyřiadvacetiletý rychlík.

Slavia začala utkání proti Sivassporu ideálně, brzy vedla, mohla být v klidu. Jenže netrvalo dlouho a přišly problémy. Soupeř ožil, český tým vypadl z rytmu. „Šlo o první zápas, na druhou stranu hrajeme za Slavii Praha. Neohlížíme se na to, jaký byl soupeř. Musíme koukat jen na sebe a na svou hru," podotkl Douděra.

„Když jdu na hřiště, jsem odhodlaný tam umřít. Je jedno, jestli hrajete s Pardubicemi, pohárovou Evropu nebo přátelák se Zbuzany. Fotbale hrajete z nějakého důvodu, musíte chtít umřít za tým, který vás platí. Říká se, že to bod zvenku, ale já tohle nesnáším. Pro mě je to jednoznačně ztráta," chrlil ze sebe borec, jenž do Slavie přišel v létě z Mladé Boleslavi.

Klub jmena Slavie si tohle nemuze dovolit. Omlouvam se. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 8, 2022

Na evropské scéně se otrkává, proto se nechtěl pouštět do hlubšího rozboru. „Nechci to komentovat, protože jsem tu chvíli. Nemám ty zkušenosti. Někteří kluci toho odehráli víc. Hráli jsme se soupeřem, o kterém jsme si říkali, že dělá chyby v defenzivě. Ale nedokázali jsme to využít. Měli bychom bojovat za Slavii, pak bychom zápas zvládli," prohlásil Douděra.