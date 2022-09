Přišlo mi, že pár hráčů přijelo na výlet, štvalo Trpišovského. Do penalt nezasahuje

Fotogalerie Foto: Francisco Seco, ČTK/AP Radost Slavie, uprostřed autor gólu Peter Olayinka.Foto : Francisco Seco, ČTK/AP Foto: Francisco Seco, ČTK/AP Slávista Taras Kačaraba (vlevo) v souboji s Mustafou Yatabarém ze Sivassporu.Foto : Francisco Seco, ČTK/AP Foto: Francisco Seco, ČTK/AP Slávista Moses Usor (vlevo) v souboji o míč s Clintonem Njiem ze Sivassporu.Foto : Francisco Seco, ČTK/AP

Sivas (od našeho zpravodaje) - Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se na sociální síti Twitter za remízu proti Sivassporu omluvil. I trenér červenobílých Jindřich Trpišovský byl viditelně zklamaný.

Berete remízu jako ztrátu?

Jednoznačně. Chtěli jsme tu vyhrát. A pokud bychom si nenechali dát hloupý gól a neztráceli tolik míče, zkrátka kdyby náš výkon byl kvalitnější, myslím, že bychom tu vyhráli. Na druhou stranu i takový zápas se dá prohrát, což už se nám v minulosti stalo. Ovšem náš výkon je pro mě strašným zklamáním. Kromě Davida Douděry a Petera Olayinky bych nenašel moc částí hry na úrovni, kterou si představujeme a kterou potřebujete ve skupině evropských pohárů.

Přitom jste začali výborně. Co se pak stalo?

Ano, utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře, po chybě soupeře a výborném presinku jsme vedli. Vše hrálo v náš prospěch, měli jsme hru pod kontrolou. Ovšem pak pro mě náš výkon nepochopitelně upadnul. Odevzdávali jsme míče, soupeř měl spoustu brejkových situací, po jedné takové jsme dostali gól. Do druhého poločasu jsme udělali hodně personálních změn. Byli jsme hodně nespokojení s projevem mužstva. Vytvořili jsme si spoustu slibných situací, ale často jsme je přehráli. Udělali jsme hodně technických chyb, to náš výkon snižovalo.

O přestávce jste udělal hned tři změny v sestavě. Nechtěl jste střídat už v průběhu první půle?

Spíš jsme chtěli udělat ještě víc změn, než jsme udělali. Od 20. minuty přišel neskutečný propad v našem výkonu. Přišlo mi, že pár hráčů bylo na výletě. Nedostupovali jsme soupeře, nechávali jsme mu hodně prostoru, byli jsme daleko od hráčů, v některých situacích se projevila technická nekvalita. U Matěje (Juráska) jsme měli strach, aby neudělal nějaký faul, protože měl žlutou kartu. Ale chtěli jsme ho nechat dohrát poločas, je mladý a jeho výkon nebyl horší než některých hráčů okolo.

Klub jmena Slavie si tohle nemuze dovolit. Omlouvam se. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 8, 2022

Kde jste viděl chybu při inkasované brance?

Byla to situace, kdy jsme šli do brejku my, ale špatně jsme ji vyřešili. Došlo ke ztrátě, což je vždy problém. Protože obránce na druhé straně je v náběhu do brejkové situace, najednou jde do výhody soupeř. Mohli jsme jít sami do slibné pozice, hráči startují dopředu, což David Douděra udělal. Máte náskok deset metrů na protihráče a najednou deset metrů ztrácíte. Druhý problém byl v pokutovém území, nechali jsme hráče volného a dát gól, měli jsme ho mít daleko lépe obsazeného.

Lukáš Provod v úplném závěru kopal penaltu, ale neproměnil. Neuvažovali jste o tom, že by ji kopal někdo jiný? V neděli na Slovácku penaltu proměnil trochu se štěstím.

Nikdy do toho nechci zasahovat. Před zápasem určíme hráče na penalty, což se pak vzhledem ke střídáním dost mění. Lukáš je jeden ze stálých exekutorů, který je trénuje a proměňuje. Vždycky je lepší, když se hráč na penaltu cítí. O změně jsme neuvažovali.

Čím to, že jste řadu akcí, jak říkáte, přehrávali?

Je to věc, která mě hodně trápí. Hřiště bylo skvělé, extrémně rychlé. Chtěli jsme hodně střílet, zakončovat. I proto šel Ewerton na hřiště, aby ukázal své přednosti. Dostávali jsme se ale do pozic, kdy je hráč metr od nás, a pak z toho byly asi tři brejkové situace na druhou stranu. Když vedete o dva nebo tři góly, jste klidnější, než když je to hektické a třeba 1:1. Pak to je o velikosti hráčů, aby i tyhle situace uměli vyřešit. Aby měli stejný klid jako na tréninku. Ve venkovních zápasech se nám nedaří zopakovat výkony z domácího prostředí.

🎙️ | Tomáš Holeš hodnotil v pozápasovém rozhovoru utkání, mluvil také o změně své pozice, venkovních zápasech v #UECL, Peteru Olayinkovi i fanoušcích. #sivsla 📺 OHLASY ➡️ https://t.co/6iK1cU2Uwz pic.twitter.com/pL1hXh0LmL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 8, 2022

Byl na vás velký tlak, abyste se dostali do základní skupiny Konferenční ligy, sám jste říkal, že by teď mohla z hráčů spadnout nervozita. Ale vypadalo to, že nervózní přeci jen jsou.

Souhlasím. Je to pro mě negativní zklamání. Šance jsme si vytvořili, ale taková mezihra a řeč těla týmu nebyly dobré kromě závěru, až v posledních sedmi minutách jsme udělali vše pro to, abychom výsledek strhli na naši stranu, což je smutné. Nemám pro to moc pochopení. I proto, co nás stála kvalifikace a jak těžké ji bylo ustát.

Budete mít na nedělní zápas s Českými Budějovicemi k dispozici někoho z marodů?