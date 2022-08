Je to milník v historii klubu, užívá si postup fotbalistů Slovácka do skupiny kapitán Kadlec

Když se v létě 2018 vracel ze Sparty do mateřského klubu, netušil, že se ještě dočká s fotbalisty Slovácka takové slávy. Kapitán týmu Michal Kadlec si ve čtvrtečním večeru užíval se svými parťáky po výhře 1:0 v odvetě play off ve švédské metropoli sladký postup do základní skupiny Konferenční ligy přes AIK Stockholm.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Kadlec na archivním snímkuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Kdyby mi to někdo předpověděl před pár lety, vůbec bych mu nevěřil. Vždyť v Hradišti se dřív považoval za úspěch střed ligové tabulky. Pak byla naším snem kvalifikace některého z evropských pohárů, a teď jsme dokonce ve skupině. Je to milník v historii Slovácka. Je to super pro nás, pro fanoušky i všechny lidi v klubu," radoval se Kadlec v rozhovoru pro ČT sport z úspěchu mužstva z nejmenšího města tuzemské elitní fotbalové soutěže. Za hlavní klíč k postupu považuje hladké domácí vítězství 3:0. „V odvetě jsme si už docela věřili. Důležité bylo, že jsme přečkali úvodní tlak domácích. Podržel nás gólman Nguyen," vyzvedl parťáka v brance. Foto: Profimedia.cz Fotbalisté Slovácka v zápase na hřišti AIK Stockholm nezaváhaliFoto : Profimedia.cz Podle Kadlece nepodali Hradišťští u soupeře tak dobrý výkon jako na svém stadionu. „Někteří kluci byli možná trochu nervózní. Ale postoupili jsme naprosto zaslouženě. Třešničkou byla vítězná trefa z brejku. Teď můžeme malinko slavit. Ale jenom chvilku. Vždyť máme strašně nabitý program. Už v neděli hrajeme ligu s Libercem," myslel již na další utkání. Konferenční liga Slovácko si zahraje Konferenční ligu, nad AIK zvítězilo i ve Švédsku Hrdinou utkání ve Stockholmu se nakonec stal střídající křídelník Vlasij Sinjavskij, který čtvrt hodiny před koncem proměnil Kalabiškův centr z levé strany skluzem v rozhodující trefu. „Dostal jsem perfektní přihrávku. Vstřelil jsem jednoznačně nejdůležitější gól v kariéře. Je to neskutečná euforie," rozplýval se estonský reprezentant. Neopomněl pochválit spoluhráče za pevnou defenzívu. „Ta byla pro naše vítězství nejdůležitější. Také já musím pochválit Nguyena," ocenil i Sinjavskij výborný výkon brankáře, který tak napravil některé chyby z předchozích duelů, za které ho nedávno kritizoval trenér Slovácka Martin Svědík. Konferenční liga Další magický večer v Edenu! Slavia přetlačila Raków a jde do skupiny

