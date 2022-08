Hosté nedokázali reagovat, po závěrečném hvizdu vytryskly další emoce, málem došlo k šarvátce, ale včas se jí stačilo zamezit. Úleva je to pro Slavii obrovská. Postup do základní skupiny potřebovala ze sportovního hlediska a taky proto, aby nemusela razantně redukovat kádr. Cesta ale nebyla jednoduchá.

Trenér českého vicemistra Jindřich Trpišovský zkusil soupeře zaskočit. Červenobílí vyrukovali do zápasu se třemi stopery, přičemž jednoho z nich hrál Lukáš Masopust. Na krajích létali David Douděra a David Jurásek, na špici ofenzivní vozby se vedle sebe postavili Stanislav Tecla a Moses Usor.

Ivi López si v 23. minutě narazil míč a tvrdou ranou prověřil Aleše Mandouse, následně dorážel do tyče. Pět minut po pauze zablokoval na poslední chvíli Aiham Ousou ve skluzu pokus Vladislavse Gutkovskise. Za sedm minut dostal pas za obranu Mateusz Wdowiak, obešel Mandouse, ale bránu netrefil.

Rozjetý Usor vypálil do připraveného brankáře Vladana Kovačeviče, Oscar v 86. minutě vlétl hlavou do balonu, ale gólman polského mužstva míč vytáhl ven stejně jako tři minuty poté pokus Ondřeje Lingra. Hráči Rakówa v několika situacích odvraceli míč na poslední chvíli. Byli nalomení, ale Trpišovského družina je nedorazila a šlo se do prodloužení. A v něm domácí soupeře nakonec udolali a rozpoutali euforii jako kdysi se Sevillou, rovněž na pohárové scéně.