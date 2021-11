Jsme rádi, že pořád žijeme, říká Rada. Pleštila střídal pro podezření na zápal plic

Do vedení jste se dostali brzy po hlavičce Miloše Kratochvíla. Jak hodnotíte jeho výkon?

Dal branku a směrem dopředu byl asi jeden z těch nejaktivnějších hráčů. S jeho výkonem jsem spokojen. Byl hodně silný, udržel většinu míčů, nebál se jít jeden na jednoho. Měl ale zdravotní problémy. Byli jsme trochu na hraně, jestli vůbec bude moct nastoupit. Nakonec vydržel až do vystřídání (82. minuta). Síly mu ubývaly, ale od zápasů se Slavií absolvoval jen jeden trénink, takže to zvládl dobře.

Vystřídat jste musel už po čtvrthodině hry Dominika Pleštila. Co mu bylo a jak moc nucená změna nabourala vaše plány?

Je na vyšetření, ale vypadá to, že je to s ním hodně špatný, co se zdravotního stavu týká... Nemohl dýchat, takže jsme museli v patnácté minutě střídat. Šlo o zásah do rozestavení. Podle tedy zatím nepotvrzených zpráv by měl mít zápal plic. Je to hodně nepříjemné. Další hráč bude mimo.

Bod berete?

Asi je spravedlivý. Alkmaar je ze skupiny možná nejsilnějším soupeřem. Hraje prakticky ve stejné sestavě, byť proti nám dvě změny udělali. Je vidět, že hráči jsou na sebe zvyklí a spolupráce jim funguje. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, soupeře jsme do velkých šancí nepouštěli. Vypadalo to, že bychom ho mohli první poločas už dohrát, ale zase jsme byli ve 44. minutě potrestaní vyrovnávací brankou. Soupeř se otočil s balonem a měl strašně moc času na to, aby přihrál.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Jablonce Petr Rada.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Je podle vás reálné, že by vám v posledním kole v Kluži mohla k postupu stačit i remíza? Randers by musel v Alkmaaru padnout o dva góly.