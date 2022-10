Kadlece nezdar s Kolínem bolí. Snad si soupeři budou Slovácko pamatovat, věří hradišťský kapitán

Penalty se proti vám kopaly dokonce dvě. Jak jste je viděl?

Podle mého názoru první penalta rozhodně být neměla. Šlo o souboj tělo na tělo. Nevím, jak druhá. Hlavnímu ji signalizoval asistent. Víme, že v zápasech Konferenční ligy chybí VAR, a tak nám bylo po odpískání jasné, že penaltu nepůjde zvrátit. Myslím, že gruzínskému sudímu utkání příliš nevyšlo, ale už to bohužel nevrátíme.

Herně to byl docela vyrovnaný zápas, že?

Je to tak. Remíza by nám slušela. Dala by nám reálnou naději bojovat příští čtvrtek na Partizanu Bělehrad v posledním utkání ve skupině ještě o postupové příčky. Poté, co jsme se výhrou v Nice vrátili do boje o postup, je to teď obrovské zklamání. Možná nám chyběl kousek štěstí. To, že už na jaře v Konferenční lize nebudeme, je velká škoda i pro naše skvělé fanoušky a celý hradišťský region.

Šancí jste si ovšem v zápase s Kolínem doma moc nevytvořili...

Je to pravda. Měli jsme být víc nebezpeční před soupeřovou brankou. Jenže po standardkách se k nám balony příliš neodrážely. Ani Kolín ovšem neměl moc střeleckých příležitostí. Bylo to klasické utkání o jednom gólu, jehož se nakonec dočkal z penalty soupeř. A to Kolínu předtím brankář Filip Nguyen ještě jeden pokutový kop skvěle zlikvidoval. Je škoda, že jsme obě střetnutí s Kolínem prohráli kvůli gólům z penalt.

Domácí duel s Kolínem, který byl ve čtvrtek kvůli husté mlze již po sedmi minutách přerušen, jste dohrávali druhý den už od 13 hodin. Byl to nezvyk?

O půl desáté dopoledne jsme si dali něco mezi snídaní a obědem, a šli jsme na to. Ve čtvrtek večer kvůli hodně omezené viditelnosti skutečně zápas dohrát nešlo, a tak jsme museli akceptovat brzký začátek. Těší nás, že lidi přišli znovu. Snažili jsme se podat co nejlepší výkon, ale bohužel to aspoň na remízu nestačilo.

Souhlasíte ale, že jste v dosavadních pěti zápasech Konferenční ligy zanechali velmi solidní dojem?