Penalta vzala Slovácku naději na postup. Tendenční rozhodnutí, zlobí se trenér Svědík

Rozhodčí ji nařídil po souboji střídajícího Michala Kohúta s kolínským Tiggesem. „On do mě nejdřív kopl, a já jsem upadl. Poté zavadil o moji nohu, a spadl taky. Za mě to na penaltu nebylo. Hlavnímu její odpískání poradil asistent," mrzelo Kohúta. Podle něj si hradišťští fotbalisté zasloužili remízu, která by je držela ve hře o postup. „Jenže tenhle verdikt nás o ni připravil. Pro mě osobně je to hrozně nepříjemné. Jsme prostě v Konferenční lize nejmenší klub," naznačil, že cítí křivdu z verdiktů sudích v některých předchozích zápasech.

Svědík ovšem hledal příčiny porážky také ve vlastních řadách. „Proti bundesligovému celku jsme podali výkon zřejmě na hranici našich možností, avšak nikoliv bez chyb. V prvním poločase jsme zbytečně poztráceli několik balonů. Naštěstí nás držel výtečnými zákroky gólman Nguyen. A lepší to mohlo být i směrem dopředu. Štve mě zejména moment, kdy Doski nedal Tomičovi míč do jasné šance," připomněl.

Připustil, že ho hodně mrzí, že Slovácko definitivně ztratilo postupové naděje. „Bylo by samozřejmě mnohem lepší cestovat do Bělehradu na Partizan s tím, že máme ještě možnost projít do jarních bojů. I tak tam ale budeme mít značnou motivaci. Vždyť půjde o body do českého koeficientu i o peníze pro klub. My si vážíme každého zápasu, který můžeme v evropských pohárech odehrát. Je to pro nás výborná zkušenost," tvrdí Svědík.