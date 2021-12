KOMENTÁŘ: Slavia ukázala v Berlíně svoji pravou tvář!

Ale pak je tu úhel druhý, objektivní. Vzhledem k účasti na EURO neměla spousta klíčových hráčů Slavie prakticky letní přípravu, do nové sezony šli z voleje. Což se zákonitě negativně promítlo do výkonnosti jejich i celého týmu. Bohužel právě zkraje sezony se z pohledu českých klubů rozhoduje o její úspěšnosti. Kvůli nízkému pohárovému koeficientu musejí absolvovat spletitou cestu předkol. Pokud by na Ferencváros nebo na Legii narazila Slavia ve své síle, s vysokou pravděpodobností by dopadla jinak.