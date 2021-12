Trpišovský: Nejlepší taktický výkon, jsem na tým hrdý! Pro jaro si kouč Slavie přeje Fenerbahce

Po taktické stránce určitě ano. Proti nám hráli silní, ofenzívní hráči. Poznali jsme to už během prvního utkání v Edenu. Viděli jsme, jak Union porazil v pátek v bundeslize Lipsko, šel z něj obrovský respekt. Kromě jedné standardky si nepamatuju situaci, ve které bychom se v defenzívě špatně rozhodli. Pokud se tam soupeř dostal, bylo to jeho kvalitou. Jsem ohromně spokojený, mám skvělý pocit jako dlouho ne. Někdy jsme hráli lepší fotbal, ale teď mužstvo uhrálo, co jsme chtěli.