Komplikace pro Slovácko. Tým neodletěl k odvetě Konferenční ligy

Cesta za postupem do skupinové fáze Konferenční ligy se fotbalistům Slovácka komplikuje. Nikoliv na hřišti, ale ohledně přepravy do švédské metropole k odvetě play off, která je čeká ve čtvrtek od 19 h na stadionu AIK Stockholm. Hradišťští měli původně odcestovat z Brna-Tuřan dnes o půl jedenácté dopoledne, avšak letadlo ukrajinských aerolinií nedostalo kvůli poruše svolení k opuštění ranveje v Rize.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Slovácka Martin Svědík.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Tým se ubytoval v Brně a hledá náhradní varianty. „Jsou dvě. Při jedné z nich bychom mohli ještě stihnout ve Stockholmu večer předzápasový trénink. Tým zatím vyčkává na hotelu," uvedl mluvčí Slovácka Marek Jurák. Podle posledních informací by měli hradišťští fotbalisté odcestovat do Švédska kolem osmnácté hodiny. Úvodní zápas vyhrálo Slovácko před týdnem na svém hřišti 3:0 a výrazně tak nakročilo do základní skupiny Konferenční ligy. „Dvojutkání je ale teprve v poločase, předčasně ještě rozhodně nejásáme. Když ale zopakujeme aktivní výkon z našeho stadionu, neměl by nám postup utéct," míní záložník moravského mužstva Marek Havlík.