Komplikace pro Slovácko. Odlet k odvetě Konferenční ligy se odkládá

Cesta za postupem do skupinové fáze Evropské konferenční ligy se fotbalistům Slovácka komplikuje. Nikoliv na hřišti, ale ohledně přepravy do švédské metropole k odvetě 4. předkola play off, která je čeká ve čtvrtek od 19 h na stadionu AIK Stockholm. Hradišťští měli původně odcestovat z Brna-Tuřan dnes o půl jedenácté dopoledne, avšak letadlo ukrajinských aerolinií nedostalo kvůli poruše svolení k opuštění ranveje v Rize.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Slovácka Martin Svědík.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Článek Tým se ubytoval v Brně a vedení klubu hledalo náhradní varianty. „Měli bychom odletět kolem dvacáté hodiny večer," informoval mluvčí Slovácka Marek Jurák. Hráči moravského týmu tak nestihnou v dějišti střetnutí předzápasový trénink. Trávník Friends Areny v Solně poblíž Stockholmu si prohlédnou až ve čtvrtek. Před odletem si zatrénovali v Brně. Úvodní zápas vyhrálo Slovácko před týdnem na svém hřišti 3:0 a výrazně tak nakročilo do základní skupiny Konferenční ligy. „Dvojutkání je ale teprve v poločase, předčasně ještě rozhodně nejásáme. Když ale zopakuje aktivní výkon z našeho stadionu, neměl by nám postup utéct," míní záložník moravského mužstva Marek Havlík. Konferenční liga Postup Stockholmu? To by musel Slovácko postihnout totální kolaps, domnívá se Zavadil